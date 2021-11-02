Лихачев рассказал об ошибках сборной России по пляжному футболу в матче с японцами

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Некоторые игроки сборной России по пляжному футболу не лучшим образом провели стартовый матч Межконтинентального кубка против команды Японии. Такое мнение высказал главный тренер сборной Михаил Лихачев, комментарий которого предоставила ТАСС пресс-служба национальной команды.

Сборная России во вторник со счетом 7:6 в дополнительное время обыграла команду Японии. Соперники встречались в финале чемпионата мира, который прошел в августе в Москве. Тогда матч также завершился победой россиян (5:2). В следующем туре Межконтинентального кубка россияне 3 ноября сыграют со сборной Парагвая.

"Это очень ценные для нас два очка, на сегодняшний момент главный итог матча то, что мы взяли два очка. Встречались две лучшие команды мира на сегодняшний день, мы чемпионы мира, а сборная Японии - серебряный призер чемпионата мира, - сказал Лихачев. - В принципе, в начале все для нас складывалось удачно, повели в счете, создали комфортную разницу в дебюте матча, но потом ряд ошибок, в основном индивидуальных, позволил японцам сравнять счет. Ошибки эти, к сожалению, продолжились до конца встречи, но к счастью, забили победный гол в дополнительное время".

"Не все получилось у нас в той игре, которую мы планировали. Процентов 40 от себя пытались делать, это нас тормозило в развитии положительного счета. Дебют был хороший, дальше у нас начались какие-то проблемы. Не самым лучшим образом сыграло несколько футболистов", - продолжил он.

Специалист согласился, что можно провести параллели между стартом сборной России на Межконтинентальном кубке и ее первом матчем на домашнем чемпионате мира, в котором в дополнительное время была обыграна команда США (5:4). "Тогда выиграли в конце овертайма, здесь то же самое повторилось. Если это будет хорошей традицией, я против не буду", - отметил тренер сборной России.

"По горячим следам тяжело разобраться, будем надеяться, что сделаем правильные выводы, завтра важнейший второй матч в группе. Сейчас надо будет посмотреть соперников, Иран и Парагвай. Уже готовимся к Парагваю", - резюмировал Лихачев.

Травма Папоротного

Также тренер отметил, что автор одного из голов в ворота сборной Японии Артур Папоротный может больше не сыграть на Межконтинентальном кубке.

"Непонятно, что с Артуром Папоротным, по-моему, у него неприятная травма, - сказал Лихачев. - Будем надеяться, что за ночь его состояние улучшится. Но пока есть опасения по поводу возможности его дальнейшего участия в турнире".

Папоротному 35 лет. Защитник выступает за сборную России с 2011 года. В составе национальной команды он дважды становился чемпионом мира (2011, 2021), два раза выигрывал Евролигу (2011, 2017), а также четырежды завоевывал Кубок европейских чемпионов (2014, 2015, 2020, 2021).