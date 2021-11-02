Фигурист Гурейро рассказал, почему они с Загорски не выступят на этапе Гран-при во Франции

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не выступят на этапе серии Гран-при во Франции из-за того, что партнерша недавно выписалась из больницы. Об этом Гурейро сообщил ТАСС.

Во вторник стало известно, что Загорски и Гурейро, выступающие в танцах на льду, не смогут принять участие в этапе Гран-при, который пройдет в Гренобле. Ранее фигуристы пропустили Гран-при США из-за проблем со здоровьем. Тренер дуэта Светлана Алексеева 14 октября сообщила ТАСС, что Загорски находится в инфекционной больнице.

"В связи с тем, что Тиффани не так давно выписалась из больницы, качественно подготовиться к этапу во Франции мы не успеем. А тянуть до последнего с решением не в наших правилах. Поэтому было принято решение все-таки пропустить этап. Это очень важный сезон, и каждый шаг в нем нужно делать взвешенно и ответственно", - сказал Гурейро.

Гран-при Франции пройдет с 19 по 21 ноября. Россию в танцах на льду представят Аннабель Морозова с Андреем Багиным и Александра Степанова с Иваном Букиным.

Гурейро 30 лет, он родился в Австралии, в Россию переехал в 2005 году. Загорски 27 лет, она родилась в Великобритании. Ранее она выступала за Францию, в дуэте с Гуйрейро она выступает с 2014 года. Дуэт Загорски и Гурейро в прошлом сезоне занял второе место на чемпионате России. Спортсмены также являются двукратными победителями Кубка России.