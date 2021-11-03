Семак: "Зенит" позволял "Ювентусу" спокойно создавать моменты в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 3 ноября. Футболисты петербургского "Зенита" в матче Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" немного пассивно играли в обороне, позволяя сопернику спокойно создавать моменты. Об этом заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба российского клуба.

В среду "Зенит" проиграл на выезде "Ювентусу" со счетом 2:4 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Более сильная команда сегодня победила, - сказал Семак. - "Ювентус" был быстрее, очень много обыгрывали индивидуально один в один. Мы же немного пассивно играли в обороне, позволяли сопернику очень спокойно контролировать мяч и создавать моменты".

На 55-й минуте при счете 1:1 в ворота петербуржцев был назначен пенальти, в первый раз игрок "Ювентуса" Пауло Дибала ударил мимо ворот, после чего главный арбитр принял решение о повторном исполнении 11-метрового, со второй попытки Дибала был точен. "После пропущенного пенальти, когда игра пошла на встречных курсах, уже была очень ощутима индивидуальная разница между игроками. Когда появилось пространство, чтобы обыгрывать один в один, и Дибала, и [Федерико] Кьеза с их индивидуальным мастерством смотрелись очень прилично по сравнению с нами, конечно", - отметил Семак.

Из-за повреждений матч против "Ювентуса" пропустили полузащитники Далер Кузяев и Магомед Оздоев, а также защитник Дуглас Сантос. "Учитывая наше комплектование, потеря двух-трех игроков для нас критична, - добавил главный тренер "Зенита". - Если в чемпионате России есть возможность справляться с потерей ведущих игроков, то в Лиге чемпионов этого недостаточно. Здесь вопрос прежде всего к комплектации, а не к уровню чемпионата".

"Зенит" с тремя очками занимает третье место в таблице группы Н. В пятом туре команда Сергея Семака 23 ноября сыграет в гостях против шведского "Мальмё".