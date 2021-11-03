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Лига чемпионов

Семшов считает, что "Зениту" в матче с "Ювентусом" не хватило активности в атаке

Во вторник в матче Лиги чемпионов "Зенит" на выезде проиграл "Ювентусу" со счетом 2:4
Игорь Семшов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игорь Семшов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургскому "Зениту" немного не хватило активных действий в атаке в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу против итальянского "Ювентуса". Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов.

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"Хочется отметить "Ювентус", который неожиданно для себя в этом сезоне в первые 15 минут просто не давал ничего делать "Зениту", настолько хорош был и в прессинге, и в контроле мяча, и в движении в начале как первого, так и второго тайма, - сказал Семшов. - "Зениту" немного не хватило активности впереди, потому что не так много футболистов участвовали в атаке, когда команда переходила на половину поля соперника. Если брать в целом, то "Ювентус" по игре победил, он был посильнее "Зенита" и в командных, и в индивидуальных действиях".

"Не назвал бы ее победой на классе, просто на данный момент в игре в футбол "Ювентус" сильнее "Зенита". Многие начинают говорить, что "Зенит" не успел перестроиться с чемпионата России в плане скоростей. Но с другой стороны, "Зенит" к этому должен быть готов - разные скорости, соперники разного уровня, хотя в последних двух матчах в чемпионате команда играла с соперниками, уровень которых плюс-минус рядом с Лигой чемпионов или Лигой Европы, имею в виду московские "Динамо" (4:1) и "Спартак" (7:1)", - добавил собеседник агентства.

Семшов отметил, что пока российским клубам тяжело бороться на равных с командами из пятерки лучших европейских чемпионатов. "Зенит", может быть, является заложником ситуации с нашим чемпионатом, поскольку ему еще приходится искать внутренние резервы, чтобы быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов, - отметил Семшов. - По вчерашней игре претензии, наверное, тяжело предъявить. Правильно сказал [главный тренер "Зенита"] Сергей Семак, что "Ювентус" был сильнее, а как составлять конкуренцию грандам? Нужно делать выводы над ошибками и искать какие-то дополнительные резервы, потому что пока нам тяжело тягаться с грандами из топ-5 европейских чемпионатов".

После четырех туров "Ювентус" возглавляет таблицу квартета, набрав 12 очков, за ним следуют английский "Челси" (9), "Зенит" (3) и шведский "Мальмё" (0). В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет против "Мальмё" 23 ноября, в тот же день "Челси" примет на своем поле "Ювентус".

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