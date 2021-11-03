Избежали разгрома. "Зенит" на выезде проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов

Встреча четвертого тура группового этапа завершилась со счетом 4:2 в пользу итальянской команды, которая досрочно вышла в плей-офф

ТАСС, 3 ноября. Российский футбольный клуб "Зенит" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл итальянскому "Ювентусу" со счетом 2:4. Благодаря этой победе туринцы досрочно вышли в плей-офф, тогда как петербуржцы продолжают борьбу за участие в евровесне.

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Победу хозяевам поля принесли голы Пауло Дибалы (11, 58 - пенальти), Федерико Кьезы (74) и Альваро Мораты (82). На 26-й минуте защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи отметился автоголом, на второй компенсированной ко второму тайму минуте иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун забил второй мяч в ворота туринцев, что позволило сине-бело-голубым избежать крупного поражения. На 57-й минуте Дибала не реализовал пенальти, пробив мимо ворот, но испанский судья Алехандро Эрнандес назначил повторный удар из-за того, что игроки российской команды раньше времени вбежали в штрафную площадь. Со второй попыткой аргентинца вратарь "Зенита" Станислав Крицюк справиться не сумел. Встречу в Турине посетили 20 053 зрителя, что составляет 48% от максимальной вместимости арены (41 507 человек). Игра против российской команды не вызвала большого ажиотажа среди итальянских болельщиков, поскольку с октября верхняя разрешенная планка по допуску зрителей на трибуны установлена на отметке в 75%. То есть, встречу Лиги чемпионов могли посетить 31 130 болельщиков. В другом матче группы H английский "Челси" на выезде обыграл шведский "Мальмё" (1:0). После четырех туров "Ювентус" возглавляет таблицу квартета (12 очков). Места со второго по четвертое занимают "Челси" (9), "Зенит" (3) и "Мальмё" (0).

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Российскому клубу для выхода в плей-офф Лиги чемпионов в матчах против "Мальмё" (23 ноября, на выезде) и "Челси" (8 декабря, дома) необходимо набрать шесть очков. При этом английский клуб должен проиграть "Ювентусу", а победа сине-бело-голубых над лондонцами должна быть крупнее, чем в один мяч. Альтернативой этому раскладу может быть разгромная победа над шведской командой, которая позволит отыграть у британцев разницу забитых и пропущенных мячей. На данный момент у "Зенита" она равна нулю, а у "Челси" - "+5". Для выхода в плей-офф Лиги Европы "Зениту" будет достаточно ничьей в игре пятого тура против "Мальмё". Петербуржцы могут обеспечить себе проход в следующую стадию второго по значимости еврокубка даже в случае поражения от шведов (меньше, чем со счетом 0:4), если те в начале декабря не смогут набрать очки в выездной игре против "Ювентуса". В победе "Ювентуса" нет ничего сверхъестественного Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после игры отметил, что у его команды не получилось надежно сыграть в обороне. "Очень много позволяли сопернику создавать. Ничего сверхъестественного не случилось: победила более сильная команда. Ребята старались, играли до конца, хотели забить. То, что смогли уйти от крупного поражения, - это единственный плюс, который можно выделить в сегодняшнем матче", - сказал наставник сине-бело-голубых, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"После пропущенного пенальти, когда игра пошла на встречных курсах, уже была очень ощутима индивидуальная разница между игроками. Когда появилось пространство, чтобы обыгрывать один в один, и Дибала, и Кьеза с их индивидуальным мастерством смотрелись очень прилично по сравнению с нами, конечно", - признал он. К выводу о том, что гол в концовке матча является единственным плюсом в игре "Зенита" против "Ювентуса", также пришел почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. "Индивидуальное мастерство игроков "Ювентуса" в конкретном матче было выше, чем у игроков "Зенита". Причем по всем параметрам - больше пробили в створ ворот, больше - в сторону, попали в перекладину, два-три раза рядом со штангой. У "Зенита" ничего подобного не было. Вот и все", - заявил он ТАСС. "Единственное, что было положительным, - "Зенит" играл до конца, это можно отметить как положительный факт. При счете 1:4 не опустили руки, шли в атаку, причем провели несколько не спонтанных, перспективных атак", - добавил собеседник агентства. Капитан петербуржцев Деян Ловрен, подводя итоги матча против "Ювентуса", заявил пресс-службе клуба, что "до момента с пенальти все складывалось не так плохо". "Это непросто принять, но такова реальность: сегодня мы проиграли команде, которая была лучше. Первый тайм был неплох: мы хорошо защищались и имели несколько моментов, но думаю, что момент с перебитым пенальти изменил игру. Это повлияло на нас, мы потеряли концентрацию, а соперник забил еще два гола", - сказал хорватский защитник, отметив, что не считает два мяча, забитых на поле соперника, тем, что можно занести команде в актив. Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин допустил, что команда пока ментально не готова к матчам такого уровня. "Понимаем, что можно и нужно играть с такими командами, как "Ювентус". И сегодня у нас были подходы и моменты, но так надо играть с первой минуты по 90-ю, чего у нас пока нет в Лиге чемпионов", - отметил он, добавив, что верит в возможность выхода сине-бело-голубых в плей-офф Лиги чемпионов. "Зенит" положил конец "карантину" туринцев Победа над "Зенитом" прервала неудачную серию "Ювентуса". До домашней встречи с командой из Санкт-Петербурга туринцы в чемпионате Италии потерпели поражения от далеко не лучших команд - "Сассуоло" и "Вероны". После того, как "Ювентус" дважды уступила со счетом 1:2, главный тренер Массимилиано Аллегри принял решение закрыть игроков на базе, чтобы подготовиться к матчу против чемпиона России.

"Я тренер, а не сторожевой пес. Вчера утром мы решили от этого [карантина на базе] отказаться: встретились и хорошо потренировались. Завтра утром я дам заслуженный выходной", - сказал после победы главный тренер "Ювентуса", слова которого приводит пресс-служба УЕФА. Несмотря на положительный исход матча, Аллегри остался недоволен тем, как "Ювентус" действовал в концовке матча. "Я не сомневался в выступлении команды, но мы должны улучшать управление игрой в последние минуты матча. Мы за них уже дорого заплатили. Последние пять минут в игре с "Зенитом" характерны для сегодняшнего "Ювентуса": вы идете в контратаку, пытаетесь забить пятый гол, но нельзя так рисковать - нужно держать мяч", - отметил специалист, добавив, что видит определенный, хоть и медленный, прогресс в игре команды. Автор дубля в ворота "Зенита" и лучший игрок матча Дибала, в свою очередь, подтвердил, что "Ювентусу" была необходима победа. "Полагаю, мы хорошо отыграли в атаке: могли забить еще несколько раз, - отметил капитан туринцев. - Такой вечер нам был просто необходим. Ключевым качеством стало терпение, поскольку мы хорошо играли в первом тайме, нужно было сохранять спокойствие; нам это удалось, второй тайм тоже получился успешным".