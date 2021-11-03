Российские скелетонисты с вакциной "Спутник V" допущены до этапов Кубка мира

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены, вакцинированные "Спутником V", имеют допуск к участию в европейских этапах Кубка мира по скелетону. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

"Так же, как в прошлом сезоне, за день до начала официальных тренировочных и соревновательных заездов будут брать ПЦР-тесты. Допуск у российских спортсменов, которые вакцинированы "Спутником V", есть. ПЦР-тесты будем сдавать раз в три дня. Проблем с допуском нет, все допущены", - сказал Чабан.

Сборная России по санному спорту, которая 3 ноября отправится на тренировочные мероприятия на олимпийской трассе в Китае, провела три предыдущие недели на трассах в Латвии и Германии и не имела проблем с допуском на спортивные объекты.

Первый этап Кубка мира по скелетону пройдет в австрийском Инсбруке 19 ноября.