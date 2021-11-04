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Летние олимпийские виды спорта

Каменева стала серебряным призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

Победу в заплыве на 100 м комплексом одержала Алицья Тхош из Польши
Мария Каменева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мария Каменева
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянка Мария Каменева завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Соревнования проходят в Казани.

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Первое место заняла представительница Польши Алицья Тхош, показавшая результат 57,82 секунды. Каменева проиграла победительнице 0,01 секунды. Третьей финишировала шведка Сара Шёстрём (+0,23).

22-летняя Каменева является чемпионкой Европы 2018 года в комбинированной эстафете 4x100 метров. В активе российской спортсменки также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы. На нынешнем турнире Каменева завоевала третью награду, в ее активе золото в эстафете и бронза на дистанции 50 метров вольным стилем.

Чемпионат Европы в Казани завершится 7 ноября.

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