Каменева стала серебряным призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

КАЗАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянка Мария Каменева завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Соревнования проходят в Казани.

Первое место заняла представительница Польши Алицья Тхош, показавшая результат 57,82 секунды. Каменева проиграла победительнице 0,01 секунды. Третьей финишировала шведка Сара Шёстрём (+0,23).

22-летняя Каменева является чемпионкой Европы 2018 года в комбинированной эстафете 4x100 метров. В активе российской спортсменки также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы. На нынешнем турнире Каменева завоевала третью награду, в ее активе золото в эстафете и бронза на дистанции 50 метров вольным стилем.

Чемпионат Европы в Казани завершится 7 ноября.