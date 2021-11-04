Сычев: футболисты "Локомотива" показали хорошее качество игры в матче с "Галатасараем"

В четверг "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1.

"Конечно, "Галатасарай" рассчитывал на начальный этап матча, потому что игра была дома при своих болельщиках, - сказал Сычев. - Команда начала очень агрессивно, появились моменты, все знают силу "Галатасарая", особенно в домашних матчах. У них получилось реализовать свой план на игру, забить гол, а дальше "Локомотив" нашел варианты для того, чтобы внести коррективы и нивелировать разницу, играть в свой футбол, добиться нужного результата и выровнять игру. Мне кажется, что гол стал логичным".

"Локомотив" в плане качества показал хорошую игру, потому что футболисты знали, чего хотели. Плюс замены, которые сделал [Маркус] Гисдоль (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) в перерыве, внесли решающий вклад в то, что команда переломила игру. Преимущество, которое было у "Локомотива" во втором тайме, показывает, что команда может реагировать на такой процесс игры, когда нужно менять тактику по ходу матча", - добавил собеседник агентства.

Сычев отметил, что ничья является заслуженным результатом матча. "Вряд ли можно говорить, что "Локомотив" заслужил победу, в целом у "Галатасарая" были моменты намного ярче, в начале они могли сделать счет 2:0, - отметил Сычев. - Но когда во втором тайме поменялся рисунок игры, она проходила без середины поля, туда-обратно, у "Локомотива" были шансы, особенно, когда после углового два раза били в упор, но не реализовали момент. Можно сетовать на упущенную победу, но можно также вспомнить про момент, когда мяч попал в штангу ворот [Маринато] Гилерме. По игре, думаю, что ничья - объективный результат, которые обе команды заслуживали".

"Локомотив" с двумя очками в четырех матчах занимает четвертое место в группе Е. "Галатасарай" располагается на первой позиции, набрав восемь очков. Итальянский "Лацио" (4) и французский "Марсель" (3) занимают второе и третье места соответственно, они сыграют в четверг позднее.