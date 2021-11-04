Булыкин: футболисты "Локомотива" могут выйти в плей-офф Лиги Европы

"Локомотив" в четверг в Стамбуле сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1. На гол Софьяна Фегули железнодорожники ответили точным ударом вышедшего на замену Франсуа Камано.

"Локомотив" играл хорошо, прессинговал, было очень хорошее движение, команда шла в стыки; к сожалению, пропустили контратаку, и "Галатасарай" забил, - сказал Булыкин. - Молодцы, что не опустили руки, отыгрались, а в конце могли и вырвать победу. К сожалению, удар с двух метров пришелся во вратаря, и победы не случилось, хотя она была близка. Учитывая то, как ребята отработали, это было бы хорошей психологической наградой для них".

"На последних минутах был очень открытый футбол с обилием моментов. Кто забил, тот бы и выиграл, но команды не смогли реализовать свои моменты - кто-то попал в штангу, а кто-то во вратаря. Но 1:1 на выезде - это тоже нормальный результат, следующие две игры будут очень важны", - продолжил бывший нападающий железнодорожников.

В турнирной таблице группы E "Локомотив" занимает последнее место с 2 очками после четырех матчей, "Галатасарай" лидирует с 8 очками, турецкая команда пропустила первый мяч в турнире. Второе место занимает итальянский "Лацио" (4 очка), третье - французский "Марсель" (3). Матч четвертого тура между этими командами проходит в эти минуты. В пятом и шестом турах группового турнира Лиги Европы "Локомотив" встретится с "Лацио" (25 ноября, дома) и "Марселем" (9 декабря, на выезде).

"В этих играх и решится, будет "Локомотив" в евровесне или не будет. Способна ли команда бороться за выход в плей-офф с такой игрой, как в Стамбуле? Вполне возможно. Мы видели, что команда могла победить, но ей не повезло с реализацией моментов. Игра была очень хорошая, с движением и прессингом на чужой половине поля; если бы не контратака, у "Локомотива" было бы больше шансов забить", - резюмировал собеседник агентства.