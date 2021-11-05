Чемпионка мира Щербакова вступает в борьбу в серии Гран-при по фигурному катанию в Турине

ТУРИН /Италия/, 5 ноября. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова начинает борьбу в серии Гран-при на этапе, стартующем 5 ноября на льду арены "Палавела" в Турине. Для россиянки это будет вторая серия в карьере, прошлогодний московский этап "Кубок Ростелекома" спортсменка пропустила по состоянию здоровья, что, впрочем, не помешало ей впоследствии стать лучшей на чемпионатах страны и мира.

"Палавела" хорошо известна любителям фигурного катания благодаря чемпионату мира 2010 года, а также финалу серии Гран-при 2019 года, на котором Щербакова стала второй. Победу с мировым рекордом одержала Алена Косторная, третье место заняла Александра Трусова, это был дебют воспитанниц Этери Тутберидзе во взрослом Гран-при.

Олимпийский сезон Щербакова начала с выступления на турнире в Будапеште, где лидировала после чистого исполнения короткой программы, но из-за падения с четверного флипа не смогла завоевать золото - победительницей стала Майя Хромых, которая также тренируется у Тутберидзе. Хромых также будет выступать в Турине. Если на предыдущем этапе в Канаде три россиянки устроили настоящую битву тройных акселей, то в Турине две российские участницы планируют в своей программе четверные прыжки - Щербакова готовится исполнить в произвольной программе четверной флип, Хромых - четверной тулуп в каскаде с двойным, а также сольный четверной тулуп.

Третья российская участница итальянского этапа - чемпионка Европы Софья Самодурова, ученица Алексея Мишина. Самодурова, как и оставшиеся участницы итальянского Гран-при, "космические" элементы в свои программы не вставляет, однако спортсменка неизменно радует публику своим обаянием и легкостью.

Реальные шансы на пьедестал из остальных участниц женского одиночного турнира имеет двукратный призер чемпионатов мира японка Сатоко Мияхара.

Мужская интрига

В мужском турнире очевидные шансы на призовое место имеет россиянин Михаил Коляда. Однако у него будет весьма серьезный соперник, который еще в начале предыдущего сезона многими не брался в расчет, - японец Юма Кагияма. 18-летний спортсмен удивил многих поклонников фигурного катания, став серебряным призером чемпионата мира в Стокгольме, где после короткой программы уступал лишь двукратному олимпийскому чемпиону соотечественнику Юзуру Ханью, и смог удержать свою позицию после произвольной. Коляда на главном старте прошлого сезона был пятым.

Также в составе российской команде выступят еще два одиночника, это Дмитрий Алиев (тренер - Евгений Рукавицын) и Петр Гуменник (Вероника Дайнеко). Алиев начал сезон с турнира в Будапеште, где стал вторым, уступив итальянцу Маттео Риццо. Гуменник приехал в Турин, заряженный победой на недавнем "Челленджере" - мемориале Дениса Тена, который прошел в Нур-Султане.

Самое пристальное внимание российских болельщиков в турнире танцоров будет приковано к первому старту в сезоне Александры Степановой и Ивана Букина. Начало сезона у спортсменов, которые тренируются под руководством Ирины Жук и Александра Свинина, ушло на восстановление после проблем со здоровьем, сейчас им особенно важно достойно начать олимпийский сезон. Но соперники у россиян более чем серьезные - серебряные призеры Олимпийских игр французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и серебряные призеры чемпионата мира американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

В парном катании Россию представят Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, а также Алина Пепелева и Роман Плешков - дебютанты серии. Сенсаций в этой дисциплине на этапе в Италии, похоже, не предвидится - после более чем убедительной победы на предыдущем этапе в Канаде здесь снова выступят китайцы Суй Веньцзинь и Хан Цун, серебряные призеры Олимпийских игр. На последнем чемпионате мира китайцы стали серебряными призерами, уступив россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Спортсмены Тамары Москвиной стартуют в серии на этапе в Токио через неделю.