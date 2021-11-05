Гисдоль: футболист "Локомотива" Смолов не был готов провести весь матч с "Галатасараем"

СТАМБУЛ /Турция/, 5 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов не был готов отыграть полный матч против турецкого "Галатасарая" в рамках группового этапа Лиги Европы, поэтому было принято решение о том, что он начнет игру на скамейке запасных. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль.

"Локомотив" в четверг в Стамбуле сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1. На гол Софьяна Фегули железнодорожники ответили точным ударом вышедшего на замену Франсуа Камано. Смолов вышел на поле на 46-й минуте игры, он поучаствовал в голевой атаке команды, выполнив отвлекающую роль во площади ворот соперника.

"Что касается Смолова, то перед игрой у меня с ним состоялся разговор: он сам подошел ко мне и сказал, что после непродолжительного перерыва в тренировках он не чувствует, что готов сыграть все 90 минут, поэтому мы заранее договорились, что он выйдет уже по ходу матча", - сказал Гисдоль.

Смолов в конце октября пропустил матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" (2:1) из-за сомнительного результата теста на коронавирус. 1 ноября главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал форварда на ноябрьские игры отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Наставник национальной команды отметил, что повторный тест форварда показал отрицательный результат.

В турнирной таблице группы E "Локомотив" занимает последнее место с 2 очками после четырех матчей, "Галатасарай" лидирует с 8 очками. Второе место занимает итальянский "Лацио" (4 очка), третье - французский "Марсель" (3), эти команды провели по три встречи. В пятом и шестом турах группового турнира Лиги Европы "Локомотив" встретится с "Лацио" (25 ноября, дома) и "Марселем" (9 декабря, на выезде).