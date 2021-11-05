Футболист "Локомотива" Анджорин не сыграет до конца года из-за травмы

СТАМБУЛ /Турция/, 5 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Фаустино Анджорин не сыграет до конца календарного года из-за перелома плюсневой кости. Об этом на пресс-конференции после матча Лиги Европы с "Галатасараем" сообщил главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль.

Встреча четвертого тура группового этапа завершилась со счетом 1:1

"Вчера на тренировке он сломал плюсневую кость. Скорее всего, он выпал до конца года и позже он отправится в расположение "Челси". Это нормальная ситуация: он у нас в аренде, поэтому именно клуб, которому он принадлежит, будет решать, как проводить лечение", - сказал Гисдоль.

19-летний Анджорин является воспитанником английского "Челси" и выступает за российскую команду на правах аренды. За "Локомотив" Анджорин провел 10 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Его гол помог команде сравнять счет в матче стартового тура группового этапа Лиги Европы с французским "Марселем" (1:1).