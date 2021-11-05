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ATP

Стали известны все участники Итогового турнира АТР

Соревнования пройдут с 14 по 21 ноября в итальянском Турине
Хуберт Хуркач EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Хуберт Хуркач
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 5 ноября. Поляк Хуберт Хуркач стал последним участником Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 2021 года.

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В пятницу Хуркач вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Париже. В четвертьфинале он обыграл австралийца Джеймса Дакворта. Это позволило поляку отобраться на Итоговый турнир ATP, который пройдет в Турине.

Всего в турнире примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. В их число вошли россияне Даниил Медведев (2-е место в рейтинге АТР), Андрей Рублев (6), а также первая ракетка мира cерб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас (3), представитель Германии Александр Зверев (4), итальянец Маттео Берреттини (7), Хуркач (10) и норвежец Каспер Рууд (8).

Итоговый турнир ATP пройдет с 14 по 21 ноября. Действующим победителем турнира является Медведев. Соревнования в Париже завершатся 7 ноября.

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