Стали известны все участники Итогового турнира АТР

В пятницу Хуркач вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Париже. В четвертьфинале он обыграл австралийца Джеймса Дакворта. Это позволило поляку отобраться на Итоговый турнир ATP, который пройдет в Турине.

Всего в турнире примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. В их число вошли россияне Даниил Медведев (2-е место в рейтинге АТР), Андрей Рублев (6), а также первая ракетка мира cерб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас (3), представитель Германии Александр Зверев (4), итальянец Маттео Берреттини (7), Хуркач (10) и норвежец Каспер Рууд (8).

Итоговый турнир ATP пройдет с 14 по 21 ноября. Действующим победителем турнира является Медведев. Соревнования в Париже завершатся 7 ноября.