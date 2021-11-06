Битвы преследователей. Матчи "Динамо" - "Краснодар" и "Сочи" - ЦСКА откроют 14-й тур РПЛ

Одной из центральных встреч дня станет игра между "Сочи" и ЦСКА, которые занимают третье и пятое места в турнирной таблице чемпионата России. В активе сочинцев 24 очка после 13 игр, армейцы за аналогичное количество встреч набрали на одно очко меньше. При этом команда из Краснодарского края только по дополнительным показателям уступает занимающему вторую строчку московскому "Локомотиву". Отставание южан от лидирующего петербургского "Зенита" составляет пять очков, от красно-синих - шесть.

"Сочи" подходит к матчу с ЦСКА в приподнятом эмоциональном состоянии - хозяева предстоящей игры в 13-м туре на выезде обыграли тульский "Арсенал" (2:1). На осеннем отрезке сезона коллектив из Краснодарского края в семи матчах одержал четыре победы, потерпев три поражения. Сочинцы остаются одной из самых бескомпромиссных команд РПЛ (в 13 турах они ни разу не сыграли вничью - восемь побед и пять поражений) - помимо них только грозненский "Ахмат" еще ни разу в этом сезоне не делил очки с соперниками (пять побед и восемь поражений).

ЦСКА в прошлом туре в гостях потерпел поражение от казанского "Рубина" (0:1). В столице Татарстана прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия армейцев (четыре победы и две ничьих). До этого красно-синие проигрывали в премьер-лиге 26 августа, тогда "Зенит" в Санкт-Петербурге одержал победу со счетом 1:0. На этой неделе пути "Сочи" и ЦСКА пересеклись еще раз - по итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка России они стали соперниками, образовав одну из самых статусных пар этой стадии турнира, игры которой пройдут в начале марта 2022 года.

Предстоящий матч станет пятым в истории встреч "Сочи" и ЦСКА. Команды по разу одержали победы на берегу Черного моря (2:1 в пользу сочинцев в апреле 2021-го, 3:2 в пользу армейцев в ноябре 2019-го), тогда как в Москве в обоих случаях была зафиксирована ничья (0:0 в 2019-м, 1:1 в 2020-м).

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов в предстоящей игре не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Данилу Прохина, а также травмированных Сослана Джанаева, Марко Дуганджича и Дмитрия Воробьева. У ЦСКА и его наставника Алексея Березуцкого список потерь значительно короче - под вопросом находится выход на поле Антона Заболотного. Также команде не поможет Хердур Магнуссон, который продолжает восстанавливаться от травмы и не заявлен на первую часть сезона-2021/22 в РПЛ.

Москва не осталась без зрителей

Еще один матч, который можно отнести к центральным в туре, - встреча четвертой и шестой команд чемпионата России - "Динамо" и "Краснодара". Игра на "ВТБ-Арене" могла пройти без зрителей или в другом месте в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора из-за коронавирусных ограничений, введенных на период нерабочих дней в начале месяца. 3 ноября исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил ТАСС, что благодаря усилиям клубов, Российского футбольного союза (РФС) и премьер-лиги удалось согласовать проведение игры в столице при зрителях. Трибуны стадиона будут заполнены на 30% от максимальной вместимости; аналогичное решение было принято и в отношении матча "Спартак" - "Локомотив", который состоится 7 ноября.