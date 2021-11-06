Джокович вышел в финал турнира в Париже и закончит год первой ракеткой мира

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:0, 7:6 (7:5) в пользу Джоковича, имеющего на турнире первый номер посева. Хуркач был посеян под седьмым номером. В решающем матче серб сыграет с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым (2) и представителем Германии Александром Зверевым (4).

Выход в финал турнира в Париже позволит Джоковичу остаться первой ракеткой мира по итогам года. Серб в седьмой раз в карьере закончит сезон на вершине рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и установит новый рекорд в истории мужского тенниса. Джокович превзойдет достижение американца Пита Сампраса, который шесть раз заканчивал год на первой строчке мирового рейтинга. Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль по пять раз завершали сезон на первом месте.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Хуркачу 24 года, он занимает 10-е место в рейтинге ATP. На счету поляка четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Хуркача на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2021 года.

Турнир в Париже завершится 7 ноября, его призовой фонд составляет €3 млн. Действующим победителем соревнования является Медведев.