Хромых объяснила причину ошибки на прыжке в произвольной программе на этапе Гран-при

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Майя Хромых, дебютировавшая на этапе серии Гран-при в Турине, "отпустила себя" на заходе на тройной риттбергер в произвольной программе, что и стало причиной ошибки на прыжке. Об этом спортсменка рассказала журналистам после проката.

В произвольной программе 15-летняя спортсменка справилась с двумя четверными тулупами, один из которых был в каскаде, но ошиблась на тройном риттбергере (недокрут). В итоге Хромых заняла второе место.

"Сегодня я вроде бы довольна, а вроде бы и нет. Сорвала риттбергер, отпустила себя на заходе на прыжок, не очень хорошо сделала дорожку шагов. Второе место - это неплохо, но я буду стремиться к победе", - сказала Хромых.

Первое место на этапе в Турине заняла россиянка Анна Щербакова, третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.