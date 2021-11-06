Фигуристка Щербакова рассказала о своей самой важной цели на этапе Гран-при в Турине

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова старалась не воспринимать неудачное выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Турине как конец света, для нее самой важной целью было показать четверной прыжок. Об этом спортсменка рассказала журналистам после победы на турнире.

Накануне в короткой программе спортсменка допустила в прокате ошибку на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера. В произвольной программе Щербакова справилась с четверным флипом и удачно выполнила неудавшийся накануне каскад. Россиянка стала победительницей этапа.

"На этом соревновании я очень хотела показать четверной прыжок, это было для меня самой важной целью - я долгое время его не показывала, этот прыжок - знак, что я иду в правильном направлении, - рассказала Щербакова. - После неудачной короткой программы я старалась думать, что это не конец света, это рабочие моменты, что есть время все доработать, и настраивалась показать свой максимум. И прокат произвольной программы был рабочий - я не отвлекалась на эмоции, делала все сконцентрировано, чтобы не допускать ошибки в мелочах, отрабатывала все вплоть до финальной позы".

Также спортсменка рассказала о своем новом платье, в котором она впервые выступила на Гран-при.

"Дизайнер этого платья Ольга Рябенко, которая делала мне все предыдущие, - сообщила Щербакова. - Прошлое для этой программы было сделано очень быстро, а над этим работы было больше, ему было больше внимания. Посмотрим, может быть, еще какие-то мелочи будут дорабатываться, но мне оно и сочетание этих цветов нравится больше".