Фигуристы Артемьева и Назарычев заняли третье место на этапе Гран-при в Италии

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев заняли третье место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Турине.

Степанова и Букин заняли третье место в танцах на льду на этапе Гран-при в Италии

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Спортсмены набрали 187,01 (61,90+125,11) балла. Выиграли соревнования Суй Вэньцзин и Хань Цун (224,55; 80,07+144,48), вторыми стали Пэн Чэн и Цзин Ян (211,86; 76,71+135,15). Обе пары представляют Китай.

Артемьева и Назарычев являются бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров (2020), а также действующими чемпионами России в этой возрастной категории.

Следующий этап Гран-при пройдет 12-14 ноября в Токио.