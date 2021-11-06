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Чемпионат мира по боксу

Федерация бокса России признала удовлетворительным выступление сборной на чемпионате мира

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев отметил, что прошедший турнир стал хорошим этапом подготовки к Олимпийским играм в Париже

БЕЛГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Выступление сборной России на мужском чемпионате мира по боксу признано удовлетворительным. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

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Россияне завоевали на мировом первенстве одну золотую медаль, которую выиграл Марк Петровский (весовая категория свыше 92 кг), серебро на счету Вадима Мусаева (до 71 кг) и Джамбулата Бижамова (до 75 кг). Бронзовые медали завоевали Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг).

"Мы изначально приняли решение везти молодую команду. Результат удовлетворительный. Многие выполнили норматив мастеров спорта международного класса. Этот турнир стал хорошим этапом подготовки к Играм в Париже", - сказал Щекутьев.

Чемпионат мира по боксу проходил в Белграде.

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