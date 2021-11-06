Титов: российская гимнастика не пострадает от отсутствия своего вице-президента FIG

По итогам выборов на конгрессе FIG Титов не был избран вице-президентом. На этом посту он находился с 2012 года.

"Конечно, нам не простили ту ситуацию [с Натальей Кузьминой, которая не была допущена на выборы председателя технического комитета FIG], там нет таких прямых связей, но она сыграла свою негативную роль, очень непростые взаимоотношения с континентальными союзами - каждый очень сильно бился за своих кандидатов. Персонально - это потеря позиций, но если говорить об интересах страны в гимнастике, то позиция члена исполкома позволяет контролировать и участвовать во всех решениях, которые принимает FIG. То есть в этом смысле возможность знать, что происходит, влиять на это, обсуждать у нас будет. Это скорее персональная потеря, чем потеря для страны, и гимнастика наша от этого не пострадает", - сказал Титов.

Ранее FIG приняла решение после обращения российской стороны не допускать до выборов на пост главы технического комитета по художественной гимнастике Кузьмину после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.