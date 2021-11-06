Титов: российская гимнастика не пострадает от отсутствия своего вице-президента FIG

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российская гимнастика не должна пострадать из-за отсутствия своего представителя на посту вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG). Такое мнение ТАСС высказал избранный членом исполкома FIG президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
По итогам выборов на конгрессе FIG Титов не был избран вице-президентом. На этом посту он находился с 2012 года.
"Конечно, нам не простили ту ситуацию [с Натальей Кузьминой, которая не была допущена на выборы председателя технического комитета FIG], там нет таких прямых связей, но она сыграла свою негативную роль, очень непростые взаимоотношения с континентальными союзами - каждый очень сильно бился за своих кандидатов. Персонально - это потеря позиций, но если говорить об интересах страны в гимнастике, то позиция члена исполкома позволяет контролировать и участвовать во всех решениях, которые принимает FIG. То есть в этом смысле возможность знать, что происходит, влиять на это, обсуждать у нас будет. Это скорее персональная потеря, чем потеря для страны, и гимнастика наша от этого не пострадает", - сказал Титов.
Ранее FIG приняла решение после обращения российской стороны не допускать до выборов на пост главы технического комитета по художественной гимнастике Кузьмину после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.