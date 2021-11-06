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Летние олимпийские виды спорта

Титов: российская гимнастика не пострадает от отсутствия своего вице-президента FIG

Президент Федерации спортивной гимнастики России не был переизбран на пост вице-президента международной федерации
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российская гимнастика не должна пострадать из-за отсутствия своего представителя на посту вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG). Такое мнение ТАСС высказал избранный членом исполкома FIG президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

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По итогам выборов на конгрессе FIG Титов не был избран вице-президентом. На этом посту он находился с 2012 года.

"Конечно, нам не простили ту ситуацию [с Натальей Кузьминой, которая не была допущена на выборы председателя технического комитета FIG], там нет таких прямых связей, но она сыграла свою негативную роль, очень непростые взаимоотношения с континентальными союзами - каждый очень сильно бился за своих кандидатов. Персонально - это потеря позиций, но если говорить об интересах страны в гимнастике, то позиция члена исполкома позволяет контролировать и участвовать во всех решениях, которые принимает FIG. То есть в этом смысле возможность знать, что происходит, влиять на это, обсуждать у нас будет. Это скорее персональная потеря, чем потеря для страны, и гимнастика наша от этого не пострадает", - сказал Титов.

Ранее FIG приняла решение после обращения российской стороны не допускать до выборов на пост главы технического комитета по художественной гимнастике Кузьмину после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла россиянку Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.

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