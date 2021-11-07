Юбилейный чемпионат России по хоккею с мячом стартует в воскресенье матчами в семи городах

ТАСС, 7 ноября. Тридцатый чемпионат России по хоккею с мячом начнется в воскресенье. Действующий чемпион страны красноярский "Енисей" первый матч проведет дома, вице-чемпион московское "Динамо", проводящее домашние игры в подмосковном Красногорске, проведет на выезде четыре встречи подряд.

По традиции до старта чемпионата клубы разыграли два трофея. В начале октября определился победитель Кубка России, а в середине того же месяца - обладатель Суперкубка. Оба трофея завоевали динамовцы. В финале Кубка России они обыграли архангельский "Водник" со счетом 7:5, а в матче за Суперкубок - "Енисей" (4:2).

Этими победами "Динамо" дало понять, что готово прервать гегемонию "Енисея" и хабаровского "СКА-Нефтяника", который выигрывал титулы в 2017-2019 годах. В 2020 году чемпионство было разделено между хабаровчанами и "Динамо", поскольку сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса. Состав у бело-голубых выглядит сбалансированным, а главным приобретением столичной команды стал трехкратный чемпион мира нападающий Алмаз Миргазов, ранее выступавший за "Енисей".

Поражения "Енисея" в финале Суперкубка и полуфинале Кубка России нападающий клуба Сергей Ломанов - младший объяснял отсутствием игровой практики. "Мы сыграли первый этап Кубка России еще в августе, а затем полтора месяца были без игровой практики. Попытались пригласить на спарринги в Красноярск тот же новосибирский "Сибсельмаш", но получили отказ. У нас великолепная клубная база и выезжать куда-то нецелесообразно. Справедливости ради мы не в Швеции, где сел в автобус и поехал на товарищеский матч, у нас другие расстояния и возможности", - приводит его слова пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

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