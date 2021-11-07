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Формула-1

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Мексики "Формулы-1"

Второй результат показал Льюис Хэмилтон, третий - Макс Ферстаппен
Валттери Боттас EPA-EFE/Francisco Guasco
Описание
Валттери Боттас
© EPA-EFE/Francisco Guasco

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Мексики - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

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Время Боттаса на лучшем круге - 1 минута 15,875 секунды. Вторым в гонке стартует его партнер по команде семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, третьим - лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин стал в квалификации 19-м, другой гонщик команды, Мик Шумахер, - 18-м.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 22:00 мск.

Теги
Формула-1Хэмилтон, ЛьюисМазепин, Никита Дмитриевич
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