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Фигурное катание

Фигурист Коляда стал вторым на этапе Гран-при в Италии

Победу одержал японец Юма Кагияма
Михаил Коляда EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Михаил Коляда
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТУРИН /Италия/, 7 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе Гран-при в Турине.

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По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 273,55 балла (92,30+181,25). Выиграл соревнования японец Юма Кагияма (278,02; 80,53+197,49), третьим стал итальянец Даниэль Грассль (269,00; 95,67+173,33). Россияне Петр Гуменник (226,76; 76,81+149,95) и Дмитрий Алиев (217,67; 71,07+146,60) заняли восьмое и девятое места соответственно.

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018), трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021). Гуменнику 19 лет, он становился бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2020). Алиеву 22 года, он является чемпионом Европы (2020), чемпионом России (2020) и серебряным призером европейского первенства (2018).

Следующий этап Гран-при пройдет 12-14 ноября в Токио. 

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