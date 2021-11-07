Фигурист Коляда стал вторым на этапе Гран-при в Италии

По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 273,55 балла (92,30+181,25). Выиграл соревнования японец Юма Кагияма (278,02; 80,53+197,49), третьим стал итальянец Даниэль Грассль (269,00; 95,67+173,33). Россияне Петр Гуменник (226,76; 76,81+149,95) и Дмитрий Алиев (217,67; 71,07+146,60) заняли восьмое и девятое места соответственно.

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018), трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021). Гуменнику 19 лет, он становился бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2020). Алиеву 22 года, он является чемпионом Европы (2020), чемпионом России (2020) и серебряным призером европейского первенства (2018).

Следующий этап Гран-при пройдет 12-14 ноября в Токио.