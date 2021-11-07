Тарпищев ответил на претензии команды Швейцарии после финала Кубка Билли Джин Кинг

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение заменить теннисистку Анастасию Павлюченкову на Людмилу Самсонову во второй встрече финала Кубка Билли Джин Кинг не нарушало правил и было элементом тактической борьбы. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу сборная России в финальном матче турнира обыграла команду Швейцарии. Во второй встрече финала Самсонова победила Белинду Бенчич со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Изначально в матче должна была сыграть Павлюченкова, но была заменена из-за травмы колена. Позднее на пресс-конференции команда Швейцарии назвала это решение нечестным.

"Правило замены регламентировано, всем известно, и введено с 1970-х годов, - сказал Тарпищев. - Я не понимаю, о чем швейцарцы говорят, чем недовольны. Это элемент тактической борьбы, и именно 50 процентов нашего успеха - это тренерская работа".

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходил на кортах с покрытием "хард" в Праге, в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал.