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Кубок Билли Джин Кинг

Тарпищев ответил на претензии команды Швейцарии после финала Кубка Билли Джин Кинг

Представители швейцарской сборной назвали нечестным решение российской команды поменять Анастасию Павлюченкову на Людмилу Самсонову во второй встрече финала турнира
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение заменить теннисистку Анастасию Павлюченкову на Людмилу Самсонову во второй встрече финала Кубка Билли Джин Кинг не нарушало правил и было элементом тактической борьбы. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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В субботу сборная России в финальном матче турнира обыграла команду Швейцарии. Во второй встрече финала Самсонова победила Белинду Бенчич со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Изначально в матче должна была сыграть Павлюченкова, но была заменена из-за травмы колена. Позднее на пресс-конференции команда Швейцарии назвала это решение нечестным.

"Правило замены регламентировано, всем известно, и введено с 1970-х годов, - сказал Тарпищев. - Я не понимаю, о чем швейцарцы говорят, чем недовольны. Это элемент тактической борьбы, и именно 50 процентов нашего успеха - это тренерская работа".

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходил на кортах с покрытием "хард" в Праге, в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал.

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