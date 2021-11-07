Горчинский: победа на Межконтинентальном кубке говорит о силе чемпионата России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Победа на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу говорит о том, что чемпионат России является одним из самых сильных. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира и победитель Межконтинентального кубка Юрий Горчинский.

В субботу россияне обыграли иранцев со счетом 3:2 в финале Межконтинентального кубка. Сборная России в четвертый раз стала обладателем трофея (2011, 2012, 2015, 2021), опередив по этому показателю команды Бразилии и Ирана.

"Россияне являлись фаворитами во всех матчах [на турнире], даже со сборной Ирана, которая всегда была достаточно сильной и с которой были проблемы, - сказал Горчинский. - Нельзя говорить, ожидаемо [мы победили] или нет, потому что перед началом турнира все хотят победить. От россиян всегда ожидают первого места, поэтому сделали то, что и должны".

"Победа что на чемпионате мира, что на Межконтинентальном кубке подтверждает, что в России самый сильный чемпионат, что игроки сборной очень много тренируются, проводят очень много матчей в чемпионате, кубке, Мундиалито (клубный чемпионат мира) и других турнирах. В условиях пандемии, я думаю, не у всех была возможность тренироваться, кто-то, как команда Ирана, вообще нигде не участвовала. Поэтому по физическому состоянию, по всей подготовке у россиян есть преимущество, это наш козырь, другое дело - вопрос нагрузок, которые выпадали на игроков сборной. Россия подтвердила лишний раз, что у нее сильный чемпионат и самые сильные игроки", - добавил собеседник агентства.

Горчинский считает, что Межконтинентальный кубок по престижности входит в топ-3 среди всех турниров. "Победа значима всегда, кто-то выиграл Межконтинентальный кубок в четвертый раз, кто-то - в первый, - отметил он. - Не сказать, что это мини - чемпионат мира, но туда приезжают по рейтингу сильнейшие команды, которых хотят видеть организаторы. Туда не позовут команды из первого дивизиона, участвуют сильнейшие на данный момент команды. Наверное, больше коммерческий турнир, но по престижности в тройку точно входит".