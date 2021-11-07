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Футбол в России

Иванов: футболисты "Урала" ни в чем не уступали "Зениту" в матче чемпионата России

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0
Президент "Урала" Григорий Иванов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент "Урала" Григорий Иванов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты екатеринбургского "Урала" по игре ни в чем не уступали петербургскому "Зениту" в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

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"Урал" и "Зенит" в матче 14-го тура РПЛ сыграли вничью со счетом 0:0. Полузащитник "Зенита" Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол и был удален на 51-й минуте встречи.

"Считаю, что мы не уступали ни в чем сопернику сегодня. Понятно, что "Зенит" приехал к нам после Лиги чемпионов, но мы показали хорошую игру. Конечно, непросто всегда играть на одного [игрока] меньше, и "Зениту" в этом плане было тяжело", - сказал Иванов.

В следующем туре "Урал" 20 ноября в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов".

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