Даниил Медведев проиграл Джоковичу в финале теннисного турнира в Париже

ТАСС, 7 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в финальном матче турнира серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу сербского теннисиста, находящегося на первой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев является второй ракеткой мира.

Этот титул позволил Джоковичу побить рекорд испанца Рафаэля Надаля по количеству выигранных турниров серии "Мастерс", на счету серба их 37, в активе Надаля 36 побед на соревнованиях данной серии.

Джоковичу 34 года, он одержал 20 побед на турнирах Большого шлема. Девять раз серб выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Медведеву 25 лет, он является обладателем 13 титулов под эгидой организации, в сентябре он выиграл Открытый чемпионат США, обыграв в финале Джоковича.

Призовой фонд турнира в Париже составляет €3 млн. Медведев выигрывал соревнование в 2020 году, Джокович выиграл турнир в пятый раз.