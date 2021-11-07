Кирпичникова завоевала третье золото на чемпионате Европы на короткой воде в Казани

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Кирпичникова стала победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Казани.

Кирпичникова завоевала золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

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Время Кирпичниковой составило 3 минуты 59,18 секунды. Второй стала ее соотечественница Анна Егорова (4.00,52), третьей - немка Изабель Мари Гозе (4.01,37).

Кирпичниковой 21 год, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов Европы. Ранее в Казани она завоевала золото на дистанциях 800 и 1 500 метров вольным стилем.

Сборная России возглавляет медальный зачет, завоевав 10 золотых и по 5 серебряных и бронзовых наград. Далее идут сборные Нидерландов (7-4-5) и Италии (5-15-9).

Чемпионат Европы завершится 7 ноября.