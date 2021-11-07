"Нижний Новгород" проиграл "Ахмату" и потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" в домашнем матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл "Нижний Новгород" со счетом 3:1. Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

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В составе "Ахмата" голы забил Мохамед Конате (40-я минута) и Даниил Уткин (90), автогол на счету защитника "Нижнего Новгорода" Даниила Пенчикова (72). У проигравших забитым мячом отметился Кирилл Косарев (55).

"Нижний Новгород" потерпел четвертое поражение подряд, клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. "Ахмат" находится на 10-й позиции, имея в активе 18 очков.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, "Ахмат" в гостях встретится с московским "Локомотивом" 20 ноября, "Нижний Новгород" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" 19 ноября.