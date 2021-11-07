Тренер сборной прокомментировал ошибку российских пловцов в эстафете на чемпионате Европы

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик объяснил человеческим фактором ошибку российских спортсменов в эстафете на чемпионате Европы в Казани. Свое мнение он высказал журналистам.

В воскресенье сборную России лишили серебряной медали в смешанной эстафете 4x50 м вольным стилем из-за нарушения правила очередности.

"Это просто человеческая ошибка. Спортсменов у меня порядка 50 человек, все хотят плыть, надо всех просчитывать, своего спортсмена и соперника, чтобы понять, кто кого может обыграть. Мы сначала Климу сказали, что ты плывешь первый, а потом сказали, что ты плывешь второй. Он всегда начинает комбинированную эстафету первым, видимо, у него в подкорке осталось, что он первый", - сказал Чепик.

Он отметил, что для команды было бы лучше, чтобы Владимир Морозов плыл первый. Но в итоге Климент Колесников ошибся и вышел первым. "Так что нам даже сложнее стало, мы только себя наказали этим и никого больше. Спортивный принцип соблюден, мы выиграли у поляков, ну если им нужны наши медали, пусть они их носят. Пока", - сказал Чепик.

Эстафетная команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой выступила не в том порядке, который был указан в стартовом протоколе, тем самым нарушив правила проведения эстафеты. Пловцы были дисквалифицированы и лишены второго места после протеста сборной Польши. После удовлетворения протеста польские спортсмены стали бронзовыми призерами. Первыми стали пловцы из Нидерландов, вторыми - итальянцы.

Сборная России завоевала 24 награды и заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.