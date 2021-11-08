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Футбол в России

Футболист "Зенита" Клаудиньо заявил, что сожалеет об эпизоде с удалением в игре с "Уралом"

Бразильский полузащитник получил красную карточку за фол на 51-й минуте встречи 14-го тура чемпионата России
Клаудиньо ("Зенит") Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Клаудиньо ("Зенит")
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 8 ноября. Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо сожалеет об эпизоде с удалением в матче чемпионата России по футболу против екатеринбургского "Урала". Комментарий бразильского игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Урал" и "Зенит" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью со счетом 0:0. Клаудиньо был удален за грубый фол на 51-й минуте встречи.

"Я очень огорчен тем, что произошло в Екатеринбурге, и прошу прощения у команды и болельщиков, - сказал Клаудиньо. - У меня совершенно не было злого умысла и желания нанести травму игроку "Урала", я просто отрабатывал эпизод до конца, однако я оставил команду в меньшинстве, и это полностью моя вина. Обещаю, что буду работать еще усерднее, чтобы впредь избегать таких ситуаций и приносить еще больше пользы "Зениту". Это первая красная карточка в моей карьере, и я сделаю все, чтобы она стала последней".

"Зенит" с 30 очками в 14 матчах лидирует в турнирной таблице РПЛ. Клаудиньо провел девять матчей в чемпионате России, забив три гола и отдав две результативные передачи.

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