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Летние олимпийские виды спорта

Главный тренер женской сборной России по регби-7 покинул свой пост

На прошедшей этим летом Олимпиаде в Токио российские регбистки дошли до четвертьфинала
Андрей Кузин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Андрей Кузин
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин покинул свой пост. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России (ФРР).

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Кузин возглавлял команду, которая в нынешнем году дебютировала на Олимпийских играх и вышла на турнире в Токио в четвертьфинал. Специалист прекратил работу с национальной командой по личному заявлению.

"В первую очередь хочу поблагодарить Андрея Вячеславовича за проделанный труд - он навсегда останется в истории как тренер, впервые выведший нашу сборную на Олимпиаду, и мы с пониманием отнеслись к его желанию взять паузу в международной карьере. Уверен, что Кузин еще не сказал своего последнего слова в российском регби", - заявил президент ФРР Игорь Артемьев, чей комментарий ТАСС предоставила пресс-служба федерации.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Алексеенко.

"Александр Алексеенко, который, безусловно, является одним из лучших отечественных специалистов по семерке, был основным кандидатом на эту позицию. Его достижения в качестве главного тренера "Кубани", мужской сборной по регби-7 и женского ЦСКА говорят сами за себя. Уверен, что он справится с поставленными задачами, желаю успехов", - сказал Артемьев.

Окончательное решение по кандидатуре на пост главного тренера женской сборной России по регби-7 примет высший совет федерации.

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Артемьев, Игорь ЮрьевичЛетние олимпийские виды спорта
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