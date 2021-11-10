Ватутин: Итудис останется главным тренером баскетбольного клуба ЦСКА

ЦСКА проиграл в пяти последних матчах во всех турнирах.

"Я доволен работой Итудиса, но мы все не слишком довольны результатом на данный момент, - сказал Ватутин. - Уверяю, что игроками и тренерами, медперсоналом, клубным офисом делается все, чтобы команда побеждала. Те шаги, которые предпринимаются, принесут результат. Мы не рассчитывали на 0-5, но уверен, что усилия тренерского штаба смогут исправить эту ситуацию. Никаких разговоров об отставке главного тренера нет, таких мыслей нет, продолжаем работать вместе, уверен, что мы справимся".

Итудис тренирует ЦСКА с 2014 года. Под его руководством армейцы дважды становились победителями Евролиги, дважды - бронзовыми призерами турнира, шесть раз - победителями Единой лиги ВТБ.

В текущем сезоне ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (4 победы, 2 поражения), девятое место - в таблице Евролиги (4 победы, 4 поражения).