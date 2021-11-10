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Единая лига ВТБ

Ватутин: Итудис останется главным тренером баскетбольного клуба ЦСКА

Армейцы проиграли в пяти последних матчах во всех турнирах
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и президент ЦСКА Андрей Ватутин Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и президент ЦСКА Андрей Ватутин
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис продолжит занимать свой пост. Об этом журналистам заявил президент московского клуба Андрей Ватутин.

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ЦСКА проиграл в пяти последних матчах во всех турнирах.

"Я доволен работой Итудиса, но мы все не слишком довольны результатом на данный момент, - сказал Ватутин. - Уверяю, что игроками и тренерами, медперсоналом, клубным офисом делается все, чтобы команда побеждала. Те шаги, которые предпринимаются, принесут результат. Мы не рассчитывали на 0-5, но уверен, что усилия тренерского штаба смогут исправить эту ситуацию. Никаких разговоров об отставке главного тренера нет, таких мыслей нет, продолжаем работать вместе, уверен, что мы справимся".

Итудис тренирует ЦСКА с 2014 года. Под его руководством армейцы дважды становились победителями Евролиги, дважды - бронзовыми призерами турнира, шесть раз - победителями Единой лиги ВТБ.

В текущем сезоне ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (4 победы, 2 поражения), девятое место - в таблице Евролиги (4 победы, 4 поражения).

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