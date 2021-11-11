Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в одной группе на Итоговом турнире АТР

ТАСС, 11 ноября. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Жеребьевка прошла в четверг в Турине.

Медведев в третий раз сыграет на Итоговом турнире, он является действующим победителем соревнований. Свой первый матч он проведет против Хуркача.

Андрей Рублев сыграет в одной группе с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом и норвежцем Каспером Руудом. Россиянин во второй раз принимает участие в турнире. В первом матче он встретится с Циципасом.

Итоговый турнир пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.