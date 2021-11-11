{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в одной группе на Итоговом турнире АТР

Россиянин начнет защиту титула матчем с поляком Хубертом Хуркачем
Даниил Медведев EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 11 ноября.  Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Жеребьевка прошла в четверг в Турине.

На эту тему
Стали известны все участники Итогового турнира АТР
Стали известны все участники Итогового турнира АТР

Медведев в третий раз сыграет на Итоговом турнире, он является действующим победителем соревнований. Свой первый матч он проведет против Хуркача.

Андрей Рублев сыграет в одной группе с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом и норвежцем Каспером Руудом. Россиянин во второй раз принимает участие в турнире. В первом матче он встретится с Циципасом.

Итоговый турнир пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.

Теги
Джокович, НовакИтоговый турнир ATPМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич
ЧМ-2022 по футболу
Мостовой: сборная России по футболу легко и уверенно победила команду Кипра
В четверг россияне в Санкт-Петербурге обыграли киприотов со счетом 6:0 в девятом туре отборочного турнира на чемпионат мира
Читать полностью