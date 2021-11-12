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Фигурное катание

Гончаренко уверена, что у фигуристки Усачевой есть время для подготовки к отбору на Игры

В пятницу спортсменка получила травму во время разминки перед короткой программой на соревнованиях в Японии

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Тамара Харинская/. Российской фигуристке Дарье Усачевой необходимо дать время восстановиться к отбору на Олимпийские игры 2022 года. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

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Усачеву унесли со льда на руках после падения с двойного флипа во время разминки перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии. Спортсменка снялась с соревнований.

"Все видели эти кадры, ужасное событие. Я испытала нервный стресс, увидев их, как и всякий человек, любящий фигурное катание. Это большая потеря и для этих стартов с точки зрения накала борьбы и красочности соревнований. Даше хочется пожелать выздоровления, в такой ситуации надо поддержать ее психологически, так как это не главный старт сезона, - сказала Гончаренко. - Ведь случается всякое, это спорт. Не нужно это усугублять и добавлять негативных настроений. Думаю, ей непросто в этой ситуации, как и тем, кто ее окружает. Время еще есть, нужно выздороветь, восстановиться и готовиться к отбору на Олимпийские игры".

На соревнованиях после короткой программы лидирует японка Каори Сакомото (76,56 балла). Второе место занимает ее соотечественница Мана Кавабе (73,88), третьей идет представительница Южной Кореи Ен Ю (68,08).

Произвольную программу женщины представят 13 ноября.

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