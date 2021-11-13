Москвина довольна надежностью победителей Гран-при в Японии фигуристов Мишиной и Галлямова

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Тамара Москвина довольна отношением к делу, организованностью и надежностью чемпионов мира в парном катании Анастасией Мишиной и Александра Галлямова, ставших победителями этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Токио. Об этом Москвина рассказала ТАСС по итогам выступления спортсменов на первом для них этапе серии в сезоне.

Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 227,28 балла, в произвольной программе в субботу спортсмены выступили под композицию из произведений Георгия Свиридова "Метель" и "Время вперед". Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

"Я довольна их выступлением и в короткой, и в произвольной программах, впереди у нас еще много стартов, будем постепенно улучшать некоторые детали программы, и к главным стартам она заблестит, - рассказала Москвина. - Новая [произвольная] программа, костюмы для нее, надежность самого сложного элемента в программе - каскада [тройной сальхов, ойлер, тройной сальхов] - понравились и зрителям, и специалистам, но меня немножечко расстроила ошибка на тройном выбросе [с риттбергера], который всегда был безошибочен".

"Но в этом и состоит задача, чтобы найти рискованные элементы, детали, и за то время, которое у нас еще есть, убрать их или заменить на надежные. Я довольна ребятами, их отношением к делу, организованностью и тем, что они, несмотря на то что у них не так много опыта участия в крупнейших соревнованиях, выступают надежно и достойно", - отметила Москвина.

Вторым этапом в серии Гран-при для Мишиной и Галлямова станет турнир в Сочи, который пройдет 26-28 ноября.

Мишина и Галлямов тренируются под руководством Москвиной с 2020 года, партнерше 20 лет, партнеру 22, в паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019).