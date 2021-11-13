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НХЛ

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" забросил одну шайбу в матче с "Коламбусом" и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 13 ноября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В ночь на субботу "Вашингтон" обыграл "Коламбус" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата, Овечкин забросил одну шайбу и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя американца Бретта Халла. На счету россиянина 742 гола в регулярных чемпионатах, Халл забросил 741 шайбу. Первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами, далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Второй звездой дня стал форвард "Баффало" Дилан Казенс, отметившийся двумя шайбами в домашнем матче с "Эдмонтоном" (3:2). Третьей звездой стал нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, забросивший две шайбы.

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