Игнатов рассказал, почему японец Ханю является для него ориентиром в фигурном катании

ТАСС, 13 ноября. Фигуристу Макару Игнатову импонирует отношение к спорту и к своему катанию японца Юдзуру Ханю, который остается для россиянина ориентиром. Об этом Игнатов рассказал журналистам после выступления на этапе серии Гран-при в Токио.

Игнатов занял четвертое место на этапе в Токио. В произвольной программе он под музыку к первому концерту Петра Чайковского исполнил четыре прыжка в четыре оборота - четверные риттбергер, сальхов, каскад из четверного и тройного тулупа, а также сольный тулуп в четыре оборота.

"Я не могу выделить кого-то как идеал в качестве прыжков - фигурное катание очень разноплановый вид спорта, все разные, и техника у всех разная, у всех можно что-то найти, что-то почерпнуть для себя. Для меня долгое время был и сейчас остается ориентиром Юдзуру Ханю, который катается, чтобы доставлять удовольствие другим, и хочется в этом отношении быть похожим на него", - рассказал Игнатов.

Комментируя произвольную программу, Игнатов отметил: "Изначально у меня не стояло цели сделать именно русскую программу, нам хотелось сделать ее отличающейся от привычных мне образов. Хотелось классики, долго выбирали музыку и в какой-то момент пришли к Чайковскому, она запала нам, и мы стали делать под нее программу".