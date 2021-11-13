Гол Мичкова не помог сборной России обыграть шведов в матче Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 2:4 проиграла команде Швеции в матче второго тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.

Мичков стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея

Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Матвей Мичков (22-я минута) и Артем Галимов (26). У победителей отличились Антон Бенгтссон (19), Карл Клингберг (24, 47) и Антон Ландер (35).

16-летний Мичков стал самым молодым автором гола в истории отечественной национальной команды, побив рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев. В четверг Мичков вышел на лед в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии (0:3) в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную.

В пятницу расположение сборной России по семейным обстоятельствам покинул главный тренер Олег Браташ. Его обязанности в матче со шведами исполнял Сергей Зубов. Ворота сборной России защищал 19-летний Ярослав Аскаров. Дебютный матч за национальную команду провел 19-летний нападающий московского "Спартака" Василий Пономарев.

В турнирной таблице Кубка Карьяла первое место занимает сборная Швеции, набравшая 6 очков после двух матчей. Далее идут финны (3 очка, 1 матч), чехи и россияне очков не набрали. Российская сборная потеряла шансы на победу в Кубке Карьяла.

Встреча второго тура между сборными Финляндии и Чехии состоится в субботу и начнется в 19:00 мск. В заключительном туре в воскресенье сборная России сыграет с командой Чехии, а финны встретятся со шведами.