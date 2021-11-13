Сборная России по самбо вышла на первое место в медальном зачете чемпионата мира

ТАСС, 13 ноября. Сборная России по самбо завоевала шесть медалей во второй день чемпионата мира. Соревнования проходят в Ташкенте.

Российские самбисты завоевали семь медалей в первый день чемпионата мира

В спортивном самбо золотые медали завоевали Никита Клецков (весовая категория до 71 кг) и Уали Куржев (до 79 кг), серебро на счету Сергея Рябова (до 88 кг). В женских соревнованиях обладательницей бронзовой медали стала Анастасия Хомячкова (до 72 кг).

Чемпионом в боевом самбо стал Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), серебряную награду завоевал Александр Нестеров (до 58 кг).

По итогам второго дня мирового первенства российская команда вышла на первое место в медальном зачете. В ее активе 13 медалей (четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые). На второй строчке находится сборная Казахстана (2-3-5), на третьей - сборная Узбекистана (2-3-2).

Чемпионаты мира по самбо проходят ежегодно с 1973 года. Текущее мировое первенство завершится 14 ноября.