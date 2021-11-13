Зубов назвал суперголом взятие ворот хоккеистом Мичковым в матче со шведами

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов доволен качеством игры команды, несмотря на поражение от шведов в матче Кубка Карьяла, а также отметил первый гол за национальную команду Матвея Мичкова. Об этом Зубов рассказал журналистам.

Встреча второго тура первого этапа Евротура завершилась победой шведских хоккеистов со счетом 4:2.

"Игра понравились, мы ей довольны, но недовольны результатом. Они свои моменты фактически реализовали, а у нас, к сожалению, не получилось. Но мы не расстраиваемся, победы придут", - отметил Зубов.

16-летний Мичков забросил шайбу в стиле "лакросс", став самым молодым автором гола в истории российской сборной. "Нечасто такое видишь, это принятие решений в доли секунды. Конечно, это супергол", - сказал Зубов.