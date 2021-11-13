Хоккеист Мичков заявил, что мечтает сыграть на Олимпиаде

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков мечтает сыграть на Олимпийских играх. Об этом он рассказал журналистам.

Мичков отличился в матче Кубка Карьяла против команды Швеции (2:4) в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней, забросив шайбу в стиле "лакросс". Нападающий стал самым молодым автором гола в истории российской сборной, побив рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за национальную команду в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

"Конечно, мечтаю сыграть на Олимпиаде - любой игрок, думаю, об этом мечтает", - сказал Мичков.

По словам игрока, выступление на Кубке Карьяла для многих игроков в нынешней команде важно. "Это очень приличный, нужный опыт для всех молодых ребят. Тут есть кандидаты и на чемпионат мира, и на Олимпиаду, поэтому надо им доказывать от игры к игре. Завтра матч с чехами, терять в нем нечего, надо играть на победу", - подчеркнул он.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля 2022 года в Пекине.