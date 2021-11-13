Финские хоккеисты победили чехов в матче Кубка Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная Финляндии по хоккею со счетом 4:2 обыграла команду Чехии в матче второго тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Турнир проходит в Хельсинки.

Заброшенными шайбами в составе финской сборной отметились Тони Раяла (2-я минута), Нико Ойямяки (14), Йере Иннала (16) и Валттери Филппула (47), у чехов отличились Петр Кодытек (27) и Матей Блюмель (29). Ранее в субботу сборная России проиграла шведам со счетом 2:4.

Сборная Финляндии одержала вторую победу в нынешнем розыгрыше турнира, расположившись на втором месте в турнирной таблице, набрав 6 очков. Чехи занимают третье место (0 очков). На первой строчке располагаются шведы (6), на четвертой - российские хоккеисты (0). Таким образом, встреча между сборными Финляндии и Швеции выявит победителя турнира, а матч между россиянами и чехами решит судьбу третьего места. Обе встречи состоятся 14 ноября.

Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне. Турнир в рамках Евротура проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире девять раз, шведы - четыре, чехи - два.