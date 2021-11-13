Джикия: полный стадион будет преимуществом сборной Хорватии в матче с россиянами

СПЛИТ /Хорватия/, 13 ноября. /ТАСС/. Переполненный стадион "Полюд" в Сплите станет преимуществом сборной Хорватии по футболу в предстоящем матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды России. Такое мнение на пресс-конференции высказал защитник сборной России Георгий Джикия.

Матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира между командами Хорватии и России пройдет 14 ноября. Встреча начнется в 17:00 мск. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе Хорватского футбольного союза, на игре ожидается аншлаг.

"Безусловно, это будет большим плюсом, что их придет поддержать полный стадион. Но мы будем сфокусированы только на нашей игре, я уверен, что наших болельщиков мы тоже завтра увидим. Мы разбирали соперника, смотрели сильные стороны, как команда действует, как атакует. Стоит отметить не по фамилиям, а выделить всю команду, потому что много квалифицированных игроков", - отметил Джикия.

"У нас хороший настрой, считаю, что мы хорошо готовы и все покажем на поле. Все прекрасно понимают, что заключительная игра, разыгрывается путевка [на чемпионат мира], вот и весь настрой", - добавил защитник российской команды.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии (11), Словении (11), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Россиянам для выхода на мировое первенство напрямую необходимо в игре с хорватами не проиграть.