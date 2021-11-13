Плющев считает, что о хоккеисте сборной России Мичкове еще рано говорить, как о звезде

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России Матвей Мичков - хороший и талантливый хоккеист, однако ему всего 16 лет, поэтому рано поднимать вопрос о его "звездности". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

В субботу сборная России со счетом 2:4 проиграла команде Швеции во втором туре Кубка Карьяла. Мичков вышел на лед во второй тройке нападения и на 22-й минуте встречи отметился заброшенной шайбой в стиле "лакросс".

"Хоккей - это командная игра, и нельзя говорить о том, что один 16-летний мальчик может решить исход матча. 16 лет - это еще не показатель. Да, он хороший, молодой и талантливый парень, но это не значит, что основные голы у него будут до 18 лет, они будут как раз после. Сейчас ему создают большие условия для его роста, сможет ли он оправдать доверие - посмотрим в перспективе", - сказал Плющев.

"Не стоит даже поднимать вопрос о "звездности" игрока, чтобы у него голова не закружилась. А еще более важно, чтобы она не закружилась у его родителей, потому что сейчас любые действия, любые тренерские решения в отношении Мичкова могут быть восприняты ими чуть ли не как унижение собственного достоинства. Парню всего 16 лет, можно сыграть на эмоциях десять минут, но это же не уровень, когда он может на себе вытягивать всю команду, поэтому рановато еще его пиарить в этом плане", - добавил собеседник ТАСС.

16-летний Мичков стал самым молодым автором гола в истории отечественной национальной команды, побив рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев. В четверг Мичков вышел на лед в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии (0:3) в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную.

В заключительном матче на Кубке Карьяла сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.