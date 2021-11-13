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Кубок Карьяла

Чешский хоккеист Ержабек прокомментировал гол Мичкова шведам

Мичков в субботу побил рекорд Александра Овечкина, став самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной Чехии по хоккею Якуб Ержабек рассказал, что ему понравился гол нападающего россиян Матвея Мичкова, забитый им в ворота команды Швеции в стиле "лакросс". Об этом Ержабек рассказал журналистам.

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Мичков в матче второго тура Кубка Карьяла побил рекорд Александра Овечкина, став самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России.

"Да, видел его гол, он понравился. Гол навсегда, он молодец. Что касается завтрашнего матча, мне кажется, будет хорошая игра", - сказал Ержабек.

Матч между сборными России и Чехии в заключительном туре Кубка Карьяла пройдет в воскресенье и начнется в 14:30 мск.

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