Тарпищев: Медведеву и Рублеву по силам дойти минимум до полуфинала Итогового турнира АТР

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев при хорошей игре могут минимум дойти до полуфинальной стадии Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Итоговый турнир пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине. Медведев сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем. Рублев попал в одну группе с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом и норвежцем Каспером Руудом.

"Делать прогнозы на Итоговый турнир бессмысленно. Все приехали в Турин уставшие и в физическом, и в психологическом плане. Победит тот, у кого окажется нервная система лучше, - сказал Тарпищев. - В целом группы равные. При хорошей игре оба наших теннисиста могут быть в полуфинале".

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 13 титулов под эгидой ATP, в сентябре он выиграл Открытый чемпионат США, обыграв в финале Джоковича. Россиянин является действующим чемпионом Итогового турнира.

Рублеву 24 года, он располагается на пятой строчке рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала.