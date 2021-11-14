"Сборная России проиграет без шансов". Что говорят хорватские болельщики о решающей игре

СПЛИТ /Хорватия/, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная России в воскресенье сыграет на выезде с командой Хорватии в матче заключительного, 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу. Корреспондент ТАСС пообщался перед игрой с хорватскими болельщиками, которые верят в то, что их сборная сможет победить и квалифицироваться на турнир напрямую.

В целом почти все болельщики считают, что сборной Хорватии по силам победить россиян и спокойно гарантировать выход на чемпионат мира. Такую уверенность, как кажется, болельщики получили от главного тренера команды Златко Далича, который еще до игры признался, что верит в осечки сборной России. Но даже на предматчевой пресс-конференции заявил, что именно сборная Хорватии является фаворитом встречи.

"Думаю, что счет будет 2:0 в пользу сборной Хорватии, - сказал местный болельщик Марко. - Все-таки наша команда более квалифицированна, будет без шансов, в российской сборной почти никого не знаю. Вспоминается только Марио Фернандес". После того, как корреспондент ТАСС рассказал Марко, что Фернандес завершил выступления за сборную, то болельщик назвал потерю этого игрока серьезной для россиян. "Значит, сборной России будет сложнее противостоять нашей атаке", - подчеркнул он.

Другой болельщик также остановился на разнице в два мяча, но предсказал счет 3:1. "Сборная России - конкурентоспособная, но мы посильнее, - сказал один из болельщиков. - Из российских футболистов знаю Александра Головина, помню и тренера Валерия Карпина, который провел яркую карьеру игрока. Но хорватская команда будет играть дома, при поддержке с трибун и уровне самой команды мы победим и пройдем на чемпионат мира".

Многие хорватские поклонники футбола отказывались от широкого комментария, называя только счет матча. Среди частых вариантов были 3:1 и 2:0. Но при этом также назывались и 1:0, 4:1, 2:1. При этом ни один местный болельщик в разговоре не отмечал, что встреча может закончиться вничью, что позволило бы сборной России пройти напрямую.

"Игра точно будет закрытой и непростой для обеих команд. Учитывая форму россиян, которые выиграли в пяти последних матчах и лидируют в таблице, нашей сборной будет тяжело. Но все же я надеюсь и верю в победу со счетом 1:0, чтобы выйти на чемпионат мира", - сказала одна из местных журналисток во время тренировки сборной Хорватии.

Будьте аккуратнее на улицах

Сплит известен одной из наиболее известных команд Хорватии - шестикратным чемпионом страны "Хайдуком". Весь город почти полностью обрисован разного рода граффити с надписями в честь клуба или его эмблемами. Если человек обращается за помощью в дороге или по какому-то другому вопросу, то его сразу предупреждают, что нужно быть осторожным, так как везде есть фанаты.