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Кубок Карьяла

Зубов посоветовал хоккеисту Мичкову поменьше читать, что пишут в интернете

Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла, Мичков забросил на турнире одну шайбу
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Сергей Зубов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Сергей Зубов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Сергей Зубов посоветовал 16-летнему нападающему Матвею Мичкову поменьше читать то, что пишут в интернете. Об этом Зубов рассказал журналистам.

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В воскресенье сборная России в матче заключительного тура Кубка Карьяла обыграла команду Чехии со счетом 5:2 и заняла третье место на турнире. В двух стартовых встречах россияне проиграли финнам (0:3) и шведам (2:4). Мичков забросил на турнире одну шайбу.

"Отличный дебют, хотелось, чтобы он продолжал расти. Желаю ему продолжать идти вперед, поменьше читать интернет. Он готов играть определенные матчи в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге - прим. ТАСС) на самом высоком уровне", - отметил Зубов.

"Я уже отмечал вчера - это особенный игрок. По поводу игры в КХЛ - все зависит от его состояния. Что касается игры в большинстве, он очень неплохо видит площадку, у него отличный бросок. На этом этапе у него сложилось так", - добавил он.

Мичков во время Кубка Карьяла сумел побить два рекорда отечественного хоккея. В матче с финнами в четверг нападающий стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе национальной команды, побив достижение голкипера Владислава Третьяка, дебютировавшего в составе сборной СССР в возрасте 17 лет 7 месяцев и 8 дней. Во встрече со шведами в субботу (2:4) Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России, ранее этот рекорд принадлежал Александру Овечкину, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

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