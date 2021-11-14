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ЧМ по самбо

Сборная России завоевала пять медалей в заключительный день чемпионата мира по самбо

Россияне заняли первое место в медальном зачете

ТАСС, 14 ноября. Российские самбисты завоевали пять наград в заключительный день мирового первенства. Соревнования проходили в Ташкенте.

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Чемпионами в боевом самбо стали россияне Руслан Гасанханов (весовая категория до 71 кг) и Магомед Магомедов (до 88 кг).

В спортивном самбо обладателями золотых медалей стали Артем Осипенко (свыше 98 кг) и Ольга Артошина (свыше 80 кг), серебряным призером стал Антон Коновалов (до 98 кг).

Российская команда заняла первое место в медальном зачете. В активе российских самбистов 18 медалей (восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые). Второе место заняла сборная Узбекистана (3-5-3), третье - самбисты из Белоруссии (3-0-5).

Чемпионаты мира по самбо проходят ежегодно с 1973 года. Мировое первенство в Ташкенте проходило с 11 по 14 ноября. Следующий чемпионат мира состоится в Ашхабаде в 2022 году.

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